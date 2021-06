Avellino| Eliporto di Pianordine all’Air, Ciampi (M5S): pista di atterraggio negata a industria e ospedale

“Addio eliporto a Pianodardine”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi.

“I nostri timori sono dunque certezza – dice -. Una nuova integrazione alla risposta alla mia interrogazione sulla cessione dei terreni e delle attrezzature dell’Asi a Pianodardine all’Air conferma che l’eliporto non è più un asset strategico per il territorio. Se ne farà un deposito per autobus. Anzi nella risposta della Direzione generale per la Mobilità della Regione, si legge che “i beni in gestione ad Air, finalizzati al trasporto pubblico, costituiranno parte integrante delle gare per l’affidamento del servizio di trasporto”. Il che significa che i privati potranno utilizzare una infrastruttura costruita con danaro pubblico e con altre finalità nell’ambito di una nebulosa riorganizzazione del settore che vede Eav e Air riunite per un progetto del quale non si conoscono esattamente i contorni. Ma cosa si sa invece? Che con una scelta verticistica, Avellino, che ha un eliporto da anni, è stata espropriata di un’infrastruttura nata a servizio delle aree industriali e che oggi sarebbe stata utilmente sfruttata a favore dell’ospedale Moscati che non ha un impianto per accogliere le eliambulanze. Purtroppo, nell’indifferenza generale, continueremo a vedere le eliambulanze atterrare davanti allo stadio Partenio o al Campo Coni in aree non attrezzate. Poi domani qualcuno si sveglierà e proporrà di realizzare un eliporto tutto nuovo, a spese di Pantalone. Ovviamente tutto questo c’entra anche con la mancanza di una rete dell’Emergenza di Asl e Azienda ospedaliera che, come si sa, preferiscono chiudere i pronto soccorso e lasciare ingolfato quello del Moscati. Fatemi capire: né pronto soccorso, né eliambulanze; come deve fare uno che è colto da ictus o infarto per raggiungere l’ospedale in tempi ragionevoli?”.