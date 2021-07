Benevento|Pucillo (Ingegneri) candidato con Mastella

A seguito di un incontro con il segretario cittadino di noi Campani, Gianfranco Ucci, il consigliere regionale, Gino Abbate, ed il leader del movimento e sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, l’ing Giacomo Pucillo aderisce ufficialmente a Noi Campani e sarà candidato nella lista Noi Campani.

“L’adesione dell’ing. Pucillo dirigente dell’Asl, nonché presidente dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento, dà ulteriore forza e spinta al nostro progetto. – commenta il segretario cittadino, Gianfranco Ucci – L’ing. Pucillo, già nei mesi scorsi, ha dato contributi importanti al nostro movimento, partecipando a vari incontri e facendo proposte di grande spessore, che saranno inserite nel programma politico elettorale del Sindaco Mastella”.

“Le elezioni amministrative segnano un momento di forte responsabilità per gli elettori che si trovano a scegliere nel segreto della cabina elettorale i futuri amministratori della città di Benevento. – commenta l’Ing. Pucillo – Città storica importante e forte della sua posizione geografica baricentrica tra il Tirreno e l’Adriatico, può e dovrà essere il nodo intermodale della Campania verso il Molise, la Puglia e la Basilica e non ultimo verso l’Europa, attraverso la costruenda Alta Velocità-Alta Capacità.

Su queste potenzialità i futuri amministratori dovranno lavorare per collegare la nostra terra al resto del mondo, così da offrire opportunità alle giovani generazioni e soddisfazioni a chi ha deciso di non andare via per lavoro.

Affinché ciò si avveri, ho deciso di impegnarmi in prima persona, sottoponendomi al vostro giudizio elettorale. In cambio metterò tutta la mia professionalità, come sto facendo da Presidente degli Ingegneri sanniti e dirigente della nostra Azienda Sanitaria Locale.

Intendo farlo con la coalizione che sostiene il Sindaco uscente per assicurare ai miei elettori di poterli rappresentare in seno alla maggioranza consiliare e lo farò con gli Amici della lista “Noi Campani”, coordinata dal Consigliere Regionale Gino Abbate, in quanto ritengo che sia il canale più adeguato per portare le istanze dei miei elettori anche nel consesso regionale”.

Breve curriculum vitae: Giacomo Pucillo, 53 anni, Ingegnere, sposato con Antonella Botticella, Avvocato, padre di Alessandro e Francesca, studenti liceali, Cavaliere della Repubblica, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, Consigliere, in rappresentanza di 32 Ordini professionali, nella istituenda CCIAA Irpinia Sannio, Dirigente responsabile UOC Tecnico Manutentiva dell’ASL di Benevento, Docente a contratto dell’Università degli studi”Federico II” di Napoli e, non ultimo, sempre disponibile con tutti.