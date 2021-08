Vigili del fuoco, Rubano (FI): aumento retributivo pari ad un +4,26%”

“E’ una notizia importante quella del Dipartimento per la Funzione Pubblica, guidato dal Ministro azzurro Renato Brunetta, che ha avviato il tavolo per il rinnovo dei contratti degli operatori per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Comparto quest’ultimo il quale coinvolge ben 36mila Vigili del Fuoco. I pompieri, da sempre in prima linea davanti a calamità naturali e sciagure umane, in questi giorni hanno dimostrato, ancora una volta, tra i roghi degli incendi estivi, quanto prezioso sia il compito che essi svolgono. Un adeguamento salariale ci sembra il minimo per questa categoria di professionisti della sicurezza. Proprio ieri sera con Antonio Tajani, Vice Presidente di FI, abbiamo espresso il nostro plauso per questo risultato in favore delle forze dell’ordine.

Grazie ancora una volta all’impegno di Forza Italia, le trattative tra Governo e Sindacati, sono ripartite e ben presto agli operatori di questo prestigioso corpo sarà riconosciuto un aumento retributivo del 4,26%, al pari di quanto previsto per gli altri operatori del comparto. Forza Italia riconosce i giusti meriti a chi lavora per la comunità ed è da sempre una forza politica vicina a forze armate e tutori dell’ordine pubblico” – Così, in una nota, il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania, Francesco Maria Rubano.