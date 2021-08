Benevento|Del Vecchio: documento politico di ‘Essere Democratici’

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Raffaele Del Vecchio:

“Noi sottoscritti dirigenti politici e amministratori del Partito Democratico del Sannio, sottoscrittori del documento politico “Essere Democratici”, condividiamo e ci sentiamo impegnati a sostenere la linea politica dettata nel documento del 15/7 u.s. dal Segretario regionale Leo Annunziata per le prossime elezioni amministrative di Benevento. Siamo, infatti, profondamente convinti che il Partito Democratico sannita non debba continuare ad isolarsi dalle dinamiche politiche ed istituzionali regionali, ma debba, invece, essere impegnato nella costruzione di una coalizione di centrosinistra tra le forze che hanno portato alla vittoria il Presidente De Luca alle ultime elezioni regionali. . Una coalizione che va dal PD al Movimento Noi Campani e che ricomprende le altre forze che siedono nei banchi della maggioranza in Consiglio regionale, così come del resto si sta delineando nelle altre città capoluogo campane chiamate al voto.

Ci sentiamo impegnati, conseguentemente, ad affiancare il gruppo consiliare del PD al Comune di Benevento per la presentazione di una lista recante il nome della nostra area “Essere Democratici” a sostegno del candidato sindaco del Movimento Noi Campani on. Clemente Mastella.

Riteniamo che l’alleanza regionale debba essere rappresentata e realizzata, dove possibile, in tutti i Comuni Sanniti chiamati al voto amministrativo e in tutte le altre istituzioni territoriali.

Favoriremo, dunque, al termine della tornata elettorale di ottobre, la costituzione di un tavolo di coalizione per affrontare insieme i successivi passaggi elettorali di secondo livello e dare organicità politica all’assetto istituzionale territoriale.

Non condividiamo l’impostazione dell’attuale gruppo dirigente del PD sannita, che sta portando il nostro Partito su una strada avventurosa senza sbocchi né futuro, condannando ancora una volta una parte dei nostri dirigenti e dei nostri amministratori all’isolamento e all’irrilevanza politico-istituzionale.

Convinti, invece, che nostro compito sia quello di rappresentare in un modo diverso e più costruttivo il Partito Democratico nel Sannio, concorreremo ad un serrato confronto programmatico con le forze alleate del centrosinistra per stringere un patto di governo e di rilancio del nostro territorio per i prossimi anni, da realizzare con l’appoggio ed il sostegno del Presidente De Luca e del governo regionale.”