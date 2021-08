Franco Nardone con Perifano nella lista del PD

In vista delle prossime elezioni amministrative nella Città capoluogo, la federazione sannita del Partito Democratico è lieta di annunciare la candidatura al Consiglio Comunale del dottor Franco Nardone. Beneventano, laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli, nel corso del suo lungo e importante percorso lavorativo Franco Nardone ha assunto – da Segretario Generale e Direttore Generale – responsabilità dirigenziali di vertice in diversi enti di rilievo, come le Province di Teramo, Napoli e Benevento, per citarne solo alcune.

“Ovunque abbia lavorato si è distinto per competenze, rigore e integrità. Le sue gestioni sono state sinonimo di legalità e trasparenza. E’ motivo di orgoglio, dunque – conclude la nota del Pd – saperlo dalla nostra parte. Sarà una risorsa importante per la lista del Partito Democratico, per il candidato sindaco Luigi Diego Perifano e per la Città tutta, considerate le sue riconosciute capacità amministrative abbinate alle indiscusse qualità morali ed etiche“.