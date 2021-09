“ViviAmo Rotondi”, al via la campagna elettorale. I candidati pronti ad incontrare i cittadini: “Il nostro impegno per Rotondi continua” 

Domenica, 12 settembre, alle ore 11 verrà inaugurata la sede del gruppo guidato dal candidato sindaco Pino Gallo. In serata, invece, si terrà l’apertura della campagna elettorale. Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele alle ore 20

Parte la competizione elettorale per la lista “ViviAmo Rotondi”, con candidato sindaco Pino Gallo. I candidati della compagine sono pronti a scendere in piazza per incontrare i cittadini.

Domenica mattina, alle ore 11, in piazza Vittorio Emanuele verrà inaugurata la sede del gruppo politico: un luogo di ascolto e dibattitto dove le porte saranno sempre aperte per ascoltare le idee e le esigenze della popolazione. In serata, invece, sarà la volta dell’atteso evento di apertura della campagna elettorale: un momento in cui i membri della lista si presenteranno alla popolazione esponendo alcuni punti programmatici. L’appuntamento è in programma in piazza Vittorio Emanuele alle ore 20.

Orgoglioso della compagine che guida il candidato sindaco Pino Gallo che ha dichiarato: “Siamo un gruppo di persone che si stimano e rispettano in modo reciproco, nessuno di noi ha doppi fini. Inoltre, in questi anni, tra tante difficoltà, abbiamo dimostrato di saper amministrare e lo abbiamo fatto pensando alla soluzione migliore per il bene della collettività. La nostra attività è sotto gli occhi di tutti ma abbiamo ancora tanti progetti in cantiere”

A sostegno della candidatura a sindaco del noto professionista ci sono diversi volti della politica locale già noti, tra questi quello del primo cittadino uscente Antonio Russo, che ha amministrato Rotondi negli ultimi anni e che, durante i suoi mandati, ha potuto contare sulla serietà e sulla professionalità di Pino Gallo.

Tra i veterani sono presenti in lista Francesco Brevetti, Tonino Campanile, Giovanna Cioffi, Annarita Farese, Ciro Gabriele Mainolfi, Giovanni Petecca, Pasquale Stanzione e Claudio Vittorio. Per questa tornata elettorale spiccano anche alcune professionalità che hanno deciso di mettersi in gioco per la prima volta e sono Martina Cadone, Antonio Gallo e Sabato Russo.