Elezioni Benevento, Vallone (FdI): altri pensano a litigare, noi lavoriamo per la città

Ciro Vallone, Responsabile Organizzazione FdI Sannio nonché candidato nelle liste della Fiamma alle comunali di Benevento, commenta le querelle sui media tra i candidati:

“E’ veramente ragguardevole ciò che sta succedendo durante questa campagna elettorale a Benevento. Vediamo quotidianamente candidati di altri schieramenti fare a gara per dirla più grossa dell’altro, oppure assistiamo a frequenti querelle che mirano solo a guadagnarsi le pagine di cronaca sui giornali e in TV. La città ha bisogno di tutt’altro… Ha bisogno che i problemi vengano risolti, non ci interessano le inaugurazioni all’ultimo minuto, non ci interessano i vostri accordi di potere, a noi interessa portare la città ai primi posti per vivibilità, lavoro, servizi, salute. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, posso affermare con orgoglio che la nostra squadra pensa a lavorare per la città con umiltà, ascoltando le persone in ogni quartiere ed evitando querelle inutili solo per mettersi in mostra. Chi si candida dovrebbe essere mosso a monte da nobili intenti, spero che così sia per tutti. Smettiamola con questo spettacolo indecoroso, si pensi a cosa fare per la città”.