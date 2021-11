Fa discutere l’inchiesta condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Firenze e i cui atti sono stati acquisiti dalla DDA di Napoli che riguarda i fratelli Diana da Casapesenna e in particolare Giuseppe Diana, arrestato nelle ore scorse, e ritenuto affiliato al clan dei casalesi di Michele Zagaria, e su cui gli investigatgori stanno facendo luce sugli affari condotti tra Toscana ed Emilia Romagna tra il 2016 e il 2018 con interessi anche nel vicino Molise. A costoro gli inquirenti contestano irregolarità in materia di appalti ma anche coinvolgimenti in presunti sostegni elettorali in riferimento alla campagna per le Europee del 2019. Nella sua edizione odierna il quotidiano Il Mattino ha riportato la notizia secondo la quale i voti di Diana sarebbero stati dirottati in direzione dell’area politica che fa capo al sindaco di Benevento Mastella e in particolare a vantaggio dell’attuale assessore Chiusolo, all’epoca dei fatti candidata per le Europee. Una storia che, va detto, non vede alcun soggetto iscritto nel registro degli indagati e che per questo deve esserer valutata con la massima cautela. L’opposizione, con un documento congiunto però stigmatizza quanto sarebbe paventato dal Gico e in più pone l’attenzione sugli interessi della famiglia Diana nell’isernino e nel beneventano. “Chiediamo, dicono Perifano, Moretti e De Stasio, “che l’Amministrazione fornisca le più ampie rassicurazioni sul fatto che nessuna delle imprese di proprietà della famiglia Diana, o comunque ad essa riconducibili sia risultata affidataria di appalti da parte del Comune di Benevento a far data dal maggio 2019 ad oggi”.