Resta ancora in attesa di approvazione, da parte della Regione Campania, l’Atto Aziendale dell’Ao ‘San Pio’ di Benevento. Un ritardo che riverbera i suoi effetti negativi sulla evoluzione e la funzionalità dell’organizzazione ospedaliera a livello territoriale.

Sul punto a intervenire è ‘Alternativa per Benevento’ che ha depositato a palazzo Mosti una interrogazione consiliare indirizzata al sindaco Clemente Mastella. A determinare la mancata approvazione dell’Atto, infatti, sarebbe stato il mancato coinvolgimento del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci da parte dei vertici dell’Azienda Ospedaliera.

Di seguito il testo dell’interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri che si riconoscono in ‘Alternativa per Benevento’: Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga Principe.

I sopracitati Consiglieri Comunali:

“Premesso che

con deliberazione del D.G. nn.678/2020 è stato adottato l’Atto Aziendale dell’A.O. “San Pio” di Benevento, successivamente integrato come da deliberazione del D.G. n.553/2021;

il DCA n.18 del 18.02.2013, all’art.11.1, dispone che “l’atto aziendale è adottato dal Direttore Generale con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Direzione nella sua attuale composizione, informati preventivamente e sentiti il Comitato di rappresentanza dei Sindaci, il Consiglio dei Sanitari e le Organizzazioni Sindacali”;

le procedure previste dal cit. DCA non risulterebbero osservate, stante la omessa informativa e la omessa audizione del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci;

verosimilmente a causa di tale difetto procedurale a tutt’oggi la Regione Campania non procede all’approvazione dell’atto aziendale;

la mancata approvazione dell’atto aziendale riverbera i suoi effetti negativi sulla evoluzione e la funzionalità dell’organizzazione ospedaliera a livello territoriale;

INTERROGANO la S.V.

Per sapere:

– Se le risulta che l’atto aziendale dell’A.O. “San Pio” di Benevento è stato adottato dal D.G. con deliberazione n.678/2020 senza preventivamente informare e sentire il Comitato di Rappresentanza dei Sindaci;

nonché per conoscere

– Quali iniziative intenda adottare, in qualità di Sindaco del Comune capoluogo, per attivare il Comitato di rappresentanza dei Sindaci ai fini del compiuto esercizio delle relative competenze nella procedura di adozione dell’atto aziendale dell’AO “San Pio” così come regolata dal DCA n.18/2013.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti”.