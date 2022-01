“Le Amministrazioni Comunali di cui ho fatto parte, ne’ l’attuale a mia guida, hanno mai proceduto all’elezione del revisore dei conti, così come ha reclamato il Consigliere Provinciale mastelliano, Antonio Capuano. Il Consigliere Capuano dica al suo “suggeritore somaro e/o stonato“ di approfondire, sia i fatti politici locali, sia la normativa vigente in materia. Capuano, anziché prestarsi a fare il porta-baggianate, farebbe bene a recitare lo stesso religioso silenzio che esercita nel suo habitat naturale, ove possono albergare soltanto gli Yes-man. E’ vergognoso per quei commercialisti sanniti, candidati alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti, presso la Provincia di Benevento, assistere ad un becero baratto politico, interno alla maggioranza mastelliana. In una condizione politica diversa, la trattativa politica, sarebbe stata ammessa e anche legittima, come più volte specificato. Oggi, invece, alla luce di quanto recentemente accaduto e con la crisi economica che interessa tante soggettività professionali territoriali, la spartizione del vertice dell’organismo di controllo contabile, rappresenta un sistema amministrativo inopportuno in tale circostanza, inqualificabile sul piano politico. Sono convinto che tale atteggiamento sarà condannato non solo dai professionisti di categoria ma dall’Sannio intero, senza se e senza ma. Forza Italia sarà impegnata a fare un’opposizione costruttiva, mettendo in campo proposte utili alla valorizzazione delle professionalità e alla rinascita del nostro territorio. Apprezzeremo e collaboreremo con chi vorrà apportare un contributo di novità nello scenario politico locale, al di là delle appartenenze partitiche” .

Così il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.