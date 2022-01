I Consiglieri Comunali Perifano e De Stasio, hanno duramente commentato la presenza del Sindaco Mastella a Roma, specie in riferimento alla “invadenza” televisiva. Ma il suo obiettivo, naufragato, è stato quello d’inserirsi nelle trattative e coltivare obiettivi in chiave elettorale, tutti miranti esclusivamente a salvare la poltrona parlamentare-familiare. Con quale risultato? Non ha portato fortuna a nessuno. Lo invitiamo, con molto rispetto, a badare al governo della Città. I cittadini sono stanchi di ritrovarsi in una città poco curata. La segnaletica stradale inadeguata, la sanità ai minimi storici, il commercio da tempo illuso, deluso e, pertanto, offeso da una politica folcloristica che ha già stancato. I cittadini non sono in attesa delle sue interviste tv sulla fantapolitica. Dica piuttosto a De Luca, al quale deve infinita gratitudine, di fare qualcosa di serio per i numerosi disagi che viviamo in questo momento particolare sul piano socio-sanitario. L’emergenza Covid ed i tanti malati oncologici in enorme difficoltà. Un Ente provincia lento e attento solo ai Comuni di fede mastelliana. Abbiamo apprezzato, il Consigliere Regionale mastelliano, Luigi Abbate, quando, alla luce del notorio menefreghismo dell’azione amministrativa regionale riservata al nostro Sannio, ha attaccato duramente il Governatore De Luca e l’Assessore mastelliano Casucci. Il Consigliere Abbate, con coraggio autentico, ha di fatto evidenziato l’assenza di peso politico del Sindaco Mastella, anche in Regione. Noi invece lavoreremo per affrontare le problematiche dei cittadini. Solo per loro” – Così, il coordinamento provinciale di Forza Italia a Benevento.