Il centrodestra all’indomani della elezione bis di Sergio Mattarella al Quirinale. Gli effetti politici iniziano a sentirsi anche sui territori. Edmondo Cirielli deputato e uomo forte di Fratelli d’Italia in Campania è categorico e annuncia la fine dell’alleanza con Forza Italia e Lega anche per le prossime elezioni Comunali. Lo ha detto Cirielli in una intervista rilasciata al portale Agenda Politica e nella quale sostanzialmente ha definito un vero e proprio tradimento quello perpetrato da Salvini e Forza Italia, un tradimento che ha vanificato la possibilità di eleggere un Presidente di area. “Non passeremo sopra l’ennesimo voltafaccia di Salvini e di Forza Italia oramai in mano a Tajani”, dice Cirielli ad Agenda Politica. “Per noi questa alleanza è finita e il centrodestra va rifondato ed è chiaro che a livello locale non ci sentiamo più vincolati a Fi e Lega e nelle prossime comunali partiremo da Fdi che cercherà nuovi percorsi civici e di centrodestra, ma decideremo città per città nell’interesse dei territori senza legami precostituiti”.

Nel frattempo il segretario regionale della Lega Grant, in una nota, esprime “totale e completo sostegno” a Matteo Salvini. “Oggi in Consiglio federale abbiamo approvato all’unanimità gli obiettivi programmatici individuati dal nostro segretario Salvini: no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, no a nuove restrizioni e – in tema di Dad a scuola – nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati; sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas; sì a un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione clandestina”. “Da domani, ancora più determinati, proseguiremo il nostro lavoro in Campania per sostenere convintamente le battaglie del nostro partito, con grande senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese, consapevoli dei momenti di grandissima difficoltà che tutti stanno vivendo. Alle polemiche strumentali e agli slogan elettorali rispondiamo coi fatti: la Lega è in campo per i campani e per gli italiani”, conclude il segretario della Lega in Campania.