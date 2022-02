Ringrazio Francesco Maria Rubano, Sindaco di Puglianello e Commissario di Forza Italia per la Provincia di Benevento, che nella giornata di ieri mi ha prontamente fornito tutti i dettagli del terribile incidente registratosi sabato sera, sulla Statale 372 Telesina. Ritengo necessario un incontro urgente con i vertici di Anas Campania, che ringrazio anticipatamente per la disponibilità, con i quali, mi confronterò a brevissimo, evidenziando le emergenze da affrontare con estrema solerzia per concordare quindi le eventuali soluzioni, anche in contatto diretto con Anas nazionale e il Ministero competente. Si tratta di una problematica annosa che ripropone ancora una volta il tema del raddoppio della fondamentale arteria, previsto e finanziato da anni, ma ancora bloccato dal contenzioso presente al Consiglio di Stato. La Strada Statale Telese-Caianello è ritenuta tra le strade con il più alto indice di mortalità e l’incidente di sabato ne è l’ennesima conferma. È perciò necessario agire con azioni concrete nel più breve tempo possibile perché parliamo di un tratto che ha enormi volumi di traffico e che è essenziale per i collegamenti tra nord e sud del paese attraverso l’Appenino Centrale” – Così Silvia Vono, Senatrice di Forza Italia e Vicepresidente della 8ª Commissione Permanente (Lavori Pubblici e Comunicazioni).