La crisi del centrodestra, nel Paese come nel Sannio. E’ questo il tempo della resa dei conti, per qualcuno, vedi Forza Italia, il momento di rifondarsi e magari fare “parte per se stessi” di dantesca memoria dopo la disfatta ghibellina di Lastra a Signa. Insomma, più d’uno delle forze di quella coalizione, che nel ventre molle del Paese trova consensi ma politicamente mostra la corda, pensa ad una forma “solipsista” di rigenerazione. Non sfugge a questa condizione Fratelli d’Italia che sembra sempre più lontano dai passati partners. Sarà breve o sarà lunga la traversata nel deserto? Difficile dirlo, in politica e specialmente in quella attuale la liquidità autorizza a ritenere che nulla sia più tanto preventivabile. Nel frattempo Federico Paolucci lancia un fendente non da poco sia a Forza Italia sia alla Lega. “C’è una classe politica ossessionata dall’antimastellismo che pensa in questo modo di lavarsi la coscienza o di essere migliore. A destra, la rottura nazionale è venuta solo dopo le vicende sannite. Due partiti che egoisticamente hanno preso le loro strade, FI con Mastella e la Lega-De Stasio con Perifano, decretando la fine del centrodestra. Fratelli d’Italia è stata leale, anche alle provinciali, ma non ha ricevuto pari lealtà. Ripartiremo da soli, non abbiamo chi ci rappresenta al Comune e alla Provincia, ma abbiamo chi ci segue tra i cittadini. È già molto. Perché non abbiamo preso in giro nessuno”. Parole dure che non tarderanno a trovare risposta.