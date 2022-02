Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Raffaele De Longis, consigliere provinciale e comunale a Benevento per il Partito Democratico:

“E’ di grande attualità in questo momento il problema della viabilità provinciale, con particolare riferimento alla strada statale Telesina 372. Purtroppo, come emerge chiaramente da un recentissimo studio ISTAT sui sinistri stradali avvenuti in Campania, nel 2020 la provincia di Benevento è la prima in regione sia per indice di mortalità che di gravità degli incidenti, un triste primato dovuto in massima parte proprio al pesante contributo proveniente dalla ‘372’. Per fare chiarezza, al netto delle voci giustamente allarmate e dolenti giunte da più parti, va ricordato che i fondi per il raddoppio e l’ammodernamento dell’importantissima arteria (che sostiene ingentissimi carichi di traffico e anche qui le rilevazioni degli enti appositi giungono a confermare questo incontrovertibile dato) sono stati già stanziati: ciò è avvenuto anche per il fattivo interessamento dell’allora Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. La gara d’appalto è da tempo stata svolta ma purtroppo i cantieri non sono ancora partiti a causa di molteplici difficoltà giudiziarie (ricorsi in sede civile e amministrativa). Ovviamente la politica, in tutte le sue articolazioni, nulla può per sveltire l’iter della giustizia se non auspicare una rapida conclusione della vicenda nell’interesse di ognuno. Ma c’è un’altra questione che sta facendo discutere ed è quella relativa alla Fondovalle Vitulanese. Vario tempo fa si era arrivati ad un percorso condiviso mentre ora sono insorti dei distinguo anche correttamente motivati ma che non possono che ritardare ulteriormente un iter già notevolmente lento con il più che concreto rischio della perdita dei fondi (finanziamento di circa 45 milioni di euro) e dell’ulteriore slittamento in tempi ancora lunghi per il completamento dell’opera. Noi riteniamo che sia corretto sostenere la linea della Provincia in modo da portare avanti il più sollecitamente possibile la progettazione, l’appalto e la realizzazione dell’infrastruttura, di estrema importanza per la valle Vitulanese in modo da scongiurare il rischio della perdita del finanziamento. Come è noto, spesso “il meglio è nemico del bene”.