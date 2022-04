Forza Italia, il vice coordinatore regionale Rubano incontra Tajani

Il Vice Coordinatore Regionale campano e Commissario Provinciale di Forza Italia Benevento, Francesco Maria Rubano, è stato ricevuto, nella sede di Via in Lucina, dal Coordinatore Nazionale, Antonio Tajani. Molteplici i temi affrontati: la crisi economica delle aree interne, l’emergenza sanitaria, lo sviluppo del territorio, ponendo particolare attenzione al raddoppio della Strada Statale Telese – Caianello. E’ stato analizzato, inoltre, il programma organizzativo che il movimento sta mettendo in campo nell’azione di radicamento sul territorio.

“Ringrazio il Presidente Antonio Tajani, per la costanza con la quale segue le dinamiche politiche e programmatiche della Provincia di Benevento. L’intera dirigenza Sannita e’ particolarmente grata a lui e al Coordinatore Regionale Vicario, Fulvio Martusciello. Nell’occasione, abbiamo valutato una serie di iniziative da organizzare in alcuni Comuni della Provincia alle quali registreremo la sua presenza e della nostra squadra Parlamentare e di Governo” – E’ quanto ha dichiarato il Vice Coordinatore Regionale della Campania e Commissario Provinciale di Forza Italia di Benevento, Francesco Maria Rubano.