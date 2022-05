Tre Ponti, Maglione: “Recepite istanze M5S, ora messa in sicurezza”

La notizia degli interventi di manutenzione straordinaria delle discariche sannite, tra cui il sito di Tre Ponti, è ben accolta ma è importante che si guardi oltre, e in questo caso, mi riferisco alle risorse messe a disposizione per la bonifica dei siti orfani che consentirebbero degli interventi strutturali e definitivi», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Oggi constatiamo – prosegue il deputato – che la sollecitudine e le criticità sollevate dal M5S sono state recepite dalla Provincia. Apprezzo quindi l’impegno del presidente Nino Lombardi ma al contempo, invito l’amministrazione provinciale ad attivarsi per un ripristino completo di questi siti e in particolare di quello di Montesarchio. E’ importante che si riescano a cogliere tutte le opportunità utili e che i livelli istituzionali interessati sappiano fare sinergia per mettere definitivamente in sicurezza il sito di Tre Ponti», conclude.