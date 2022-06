Previsione, Giunta approva il documento. Spazio alle assunzioni

11 Giugno 2022 | by Enzo Colarusso

In vista della scadenza del 30 giugno la Giunta comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022. Il quadro è certamente diverso dallo scorso anno. La spesa corrente è al rialzo per via della congiuntura internazionale che ha prodotto un complessivo aggravamento delle spese correnti in considerazione degli aumenti delle bollette della energia elettrica e del gas, ma anche l’esigenza di irrobustire il quadro dei vari settori con assunzioni ad hoc ha inevitabilmente prodotto tagli altrimenti insostenibili. E quindi la giunta ha dato via libera alla misura che prevede 13 assunzioni a tempo indeterminato, cinque a tempo determinato e tre – per assistenti sociali – ‘eterofinanziate’ e in deroga al Piano. “Il Previsionale, ha detto l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca, risente del vertiginoso aumento delle utenze energetiche. Il caro-energia ha costretto anche quest’amministrazione ad una stretta su tutti i capitoli di spesa che è stata una sofferta necessità. D’altronde era necessario garantire i servizi essenziali e garantire il pagamento puntuale delle utenze”. “Abbiamo salvaguardato -conclude Serluca – lo spazio finanziario per le assunzioni che consentiranno, tra l’altro, un potenziamento dell’organico della Polizia Municipale che è da considerarsi inderogabile”. Tutto giusto ma dove si andranno a localizzare i tagli più sensibili?. Serluca fa riferimento alla mensa il cui Piano delle tariffe prevede il ritorno al regime pre-Covid: non ci saranno aumenti ma si abbassa il tetto dei 21mila euro sotto il quale non si sarebbe pagato il servizio. Prossimo step l’esame dei Revisori dei Conti e poi il via all’iter consiliare prima della discussione in aula.