Tennis, finali nazionali di Serie C femminile: il CT San Giorgio conquista l’andata, domenica il ritorno in Abruzzo

Sono iniziate domenica 26 giugno le finali nazionali di Serie C femminili di tennis che daranno alle vincitrici il posto in B2. A rappresentare la Campania il CT San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe. La finale d’andata disputata a San Giorgio del Sannio ha visto la vittoria delle tenniste capitanate dal M° Antonio Pepe per 3-1 contro le campionesse regionali d’Abruzzo TC Tortoreto.

Inizia subito bene il primo match per la sangiorgese Sara Milanese che con efficaci colpi di dritto e rovescio ha battuto in due set 6-3, 6-2 Vanessa Di Pompeo. Straordinaria anche U14 Yelena Zocco che con agilità e maestria ha sconfitto 6-0, 6-0 la tennista tortoretana Martina Quattrocchi. Il Punto del 3-0 per il San Giorgio arriva da Maddalena Gaeta che mette in cassaforte il risultato in due set 6-2, 6-4 avendo la meglio sulla tennista Eleonora Giri.

L’unica partita di doppio ha visto la sfida tra la coppia di casa Milanese-Zocco contro la coppia tortoretana Di Pompeo-Quattrocchi. Il primo set se lo aggiudica la coppia sangiorgese per 7-5, mentre il secondo set la coppia Di Pompeo-Quattrocchi per 6-0 mandando così la sfida al tie-break decisivo. Il tie-break finale viene vinto dalla coppia tortoretana per 10-2. Il risultato finale vede le ragazze del Presidente Michele Pepe aggiudicarsi la partita portando così la serie sul 1-0, e aspettando così la partita di ritorno di domenica 10 a Tortoreto in Abruzzo che potrebbe dare alle tenniste sangiorgesi la promozione in B2.

(Daniele De Conno)