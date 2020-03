Benevento| Covid-19 a Villa Margherita: controlli serrati per coloro che saranno dimessi

Avendo ricevuto pochi minuti fa il risultato relativo ad altri tamponi effettuati per la ricerca della alla SARS-CoV-2, rispetto a quanto comunicato come da prassi in mattinata all’Unità di Crisi della Regione Campania, si informa che sono 73 i casi di persone affette da Covid-19 residenti nella provincia di Benevento.

Per quanto riguarda la vicenda relativa ai numerosi casi riscontrati a “Villa Margherita”, l’Asl Benevento ha provveduto a trasmettere ai Comandi provinciali di tutte le Forze dell’Ordine i nominativi delle persone presenti all’interno del centro di riabilitazione risultate negative al test e che, avendo completato il ciclo terapeutico prescritto, saranno dimesse nelle prossime ore e sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria. E’ stato ritenuto opportuno segnalare le persone in uscita dalla struttura affinché le Forze dell’Ordine possano monitorarne gli spostamenti e assicurarsi che vadano in immediato isolamento domiciliare.

Mentre il livello di attenzione su “Villa Margherita” resta altissimo, l’Asl Benevento ha contestualmente avviato, rispondendo alle indicazioni dell’Unità di Crisi Covid-19 regionale, un controllo puntuale su tutte le Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) del territorio provinciale. Nello specifico, sono state richieste dettagliate informazioni sull’adeguamento dell’organizzazione e dei percorsi interni alla luce delle sopravvenute esigenze legate all’emergenza e di conoscere la disponibilità di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi). Tutte le strutture sono state sollecitate ad avviare un’opera di sanificazione degli ambienti e a segnalare eventuali criticità. La Direzione Strategica ha altresì inviato ai direttori dei Distretti Sanitari, del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Salute Mentale una disposizione affinché vengano programmate visite di controllo anche quotidiane di verifica delle condizioni delle Rsa e delle Strutture Intermedie Residenziali (Sir) della Salute Mentale.

E’ stata infine disposta una sanificazione straordinaria anche di tutte le strutture sanitarie dell’Asl Benevento per tutelare la salute degli operatori impegnati a far fronte all’emergenza.