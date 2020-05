Reti fognarie della Campania: 20 le proposte progettuali del Sannio, per un importo complessivo di 58 milioni di euro

“Sono 20 le proposte progettuali del Sannio, per un importo complessivo di 58 milioni di euro, relative alla realizzazione e al completamento delle reti fognarie dei Comuni della Campania che sono state inserite nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato tra la Regione Campania, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Ente Idrico Campano”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on. Erasmo Mortaruolo.

“Complessivamente l’accordo contempla – prosegue Mortaruolo – ben 49 interventi, a livello regionale, sulle reti fognarie per un totale di 172 milioni dei quali 133 milioni finanziati con risorse Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020. Un’azione indispensabile per il miglioramento del servizio idrico integrato e coerente con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo. Risorse importanti per 18 Comuni della provincia di Benevento (Airola, Baselice, Colle Sannita, Foglianise, Guardia Sanframondi, Limatola, Moiano, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pietrelcina, San Giorgio La Molara, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti, Sant’Angelo a Cupolo, Solopaca, Vitulano) che è il risultato di un lavoro muscolare che come Regione Campania abbiamo voluto convintamente portare avanti. Grazie alla sottoscrizione dell’accordo di programma i Comuni del Sannio potranno così finalmente vedere realizzate le gare per affidare lavori importanti di risanamento ambientale nonché l’interruzione delle procedure di infrazione europea”.

Gli interventi della Provincia di Benevento: