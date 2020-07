Da oggi riaprono i centri per l’impiego

Da oggi riaprono più della metà dei Centri per l’impiego nelle cinque province della Campania. L’accesso è con prenotazione online obbligatoria dal sito Lavoro.Regione. Campania.it.

Dal portale è possibile accedere all’agenda digitale per fissare l’appuntamento e selezionare i servizi richiesti. Per i Centri non ancora accessibili al pubblico è sempre possibile inoltrare le richieste e ottenere le informazioni attraverso la posta elettronica.

Si riparte puntando al potenziamento dei servizi all’utenza, come sottolinea l’assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, stamane in vista al Centro per l’impiego di Maddaloni