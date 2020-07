Benevento| Le ragioni di stat, la rabbia dei cittadini, il silenzio del Comune

Finisce in bagarre, come era prevedibile. La poco ortodossa conferenza stampa di Stat, attesa perchè era la prima volta che in città la società dell’ingegner Siena mostrava il suo volto, ha cercato di spiegare attraverso una mole non indifferente di tecnicismi, la sua presenza a Benevento nell’opera di ristrutturazione dei mille e più alloggi popolari del Rione Libertà e non soltanto, in risposta all’avviso pubblico sin dal 2019. Siena, apparso assai nervoso anche nell’approccio con la stampa, ha spiegato le ragioni della controparte. Ha detto di avere avuto rapporti con la burocrazia ma anche con l’Amministrazione e che in definitiva ha seguito la linea dettata dalle normative vigenti e che ora attende che la politica faccia il suo corso. Stat acquisisce il patrimonio abitativo per un totale di 4 mln di euro sui 10 stimati dall’Amministrazione e non dall’Osl, tiene a precisare Siena che poi entra nel dettaglio

Ora, tra la rabbia dei cittadini costretti a pagare un pigione dieci volte superiore all’attuale oppure comprarsi l’immobile dovrà essere l’Amministrazione e battere un colpo. Come? Mastella se vorrà, dovrà indire una conferenza stampa e poi proporre un consiglio comunale ad hoc e spiegare a tutti come stanno le cose. Sarebbe la cosa più saggia.