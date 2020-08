Reino| Manca l’acqua in casa: la “soluzione alternativa” di un cittadino

Persiste il problema della mancanza d’acqua in diversi comuni del Sannio.Dopo lo stop dell’orogazione da parte dell’Alto Calore Servizi a causa di un guasto alla Centrale di Cassano Irpino, che ha lasciato a secco migliaia di persone tra le province di Avellino e Benevento.Sono stati 102 i comuni interessati dal disagio, che sembrerebbe rientrato dopo le riparazioni al sistema idrico.Ma la situazione in alcuni comuni resta drammatica, l’acqua non c’è,a volte manca per giornate così come testimonia Donato un cittadino di Reino, in provincia di Benevento.

Ci mostra il rubinetto di casa,da cui fuoriesce aria, e cosa paradossale ci mostra “una sorgente” che altro non è che una tubatura rotta.La situazione è così dallo scorso febbraio, l’acqua fuoriesce e si disperde nel terreno e sulla strada,uno spreco indicibile che fa rabbia soprattutto in questo momento di criticità dove l’acqua manca.Pare che la segnalazione del guasto sia stata inoltrata all’Alto calore, ma da 6 mesi la conduttura continua a perdere.

L’appello è rivolto anche al Presidente della Campania Vincenzo De Luca, affinchè si provveda al più presto per la risoluzione del problema che in un momento delicato come questo legato anche all’emergenza sanitaria, si acuisce” indossare la mascherina va bene, ma le mani come le laviamo?”si domanda Donato.