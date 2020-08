Ristomare per la valorizzazione del food e del turismo

Anche quest’anno torna l’evento food “Ristomare” dedicato alla Sardegna e alle specialità della nostra penisola. A Ristoamare ogni anno si incontrano tutti gli operatori della filiera coinvolti nel settore dell’ospitalità in Sardegna: aziende nazionali ed internazionali leader di mercato, distributori specializzati, forza vendite, hotel, b&b, ristoranti, bar, birrerie, enoteche, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, panifici, chioschi, pizzerie, esperti di turismo, di comunità e servizi per il settore. Ristoamare è un evento regionale che si svolge a Cagliari, dedicato agli operatori della ristorazione e quest’anno l’evento assume un’importanza particolare per le difficoltà che il settore deve affrontare e la creatività necessaria per superare tale periodo di emergenza sanitaria ed economica.

L’evento ha come obiettivo quello di far conoscere a chi gestisce hotel, ristoranti, bar, pub, pizzerie, rivendite ambulanti, i migliori prodotti del settore a livello nazionale e internazionale, con un occhio di riguardo per le eccellenze sarde.

I settori che anche quest’anno saranno al centro dell’attenzione e delle analisi degli esperti sono due: il commercio e il turismo, saldamente legati, soprattutto nell’Isola e che hanno bisogno di un rinnovato impegno e impulso affinché gli attori economici, e non solo, possano produrre reddito, comunicazione efficace, sponsorizzazione delle eccellenze locali e promuovere qualità.

Ristoamare vuole essere fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutti i protagonisti del Food & Beverage in Sardegna, proponendo novità di mercato e soluzioni per le sfide future. Vuole diventare un’importante leva commerciale per tutti gli operatori del settore che mirano all’aumento del volume d’affari nell’isola e ad un importante ritorno d’immagine.

L’anno scorso, l’evento fu l’occasione per gli operatori della filiera di proporre le anticipazioni dei prodotti che si affacciano nel mercato nazionale e suggerirono soluzioni alla quotidiane sfide del settore.

La pandemia sanitaria ha generato drammatici e strutturali cambiamenti anche nel mondo del Food e bisogna ripensare il mercato per il futuro.

Il lockdown è arrivato in modo inaspettato e sono innumerevoli i settori dell’economia che stanno risentendo della pandemia e, tra questi, anche il settore della ristorazione e del food. Tematiche da affrontare, soluzioni da trovare ed eccellenze da valorizzare.

Anche per questo, la partecipazione ai workshop, laboratori, talk show e corsi della nuova edizione di Ristoamare del 18 e 19 Ottobre 2020 appare un’occasione imperdibile di aggiornamento professionale, di scambio d’idee, di arricchimento e di apprendimento. Un’occasione per riflettere sul futuro della ristorazione e del food in Sardegna con un riflesso verso tutto il Sud Italia, ricco di eccellenze e di produzioni autoctone.