La finanza internazionale e gli investimenti in sostenibilità

Nota è divenuta la foto degli schermi della Nasdaq Tower, importante struttura della Times Square a New York, che si è colorata di verde, bianco e rosso, con il logo di Cassa Depositi e Prestiti, proiettato per celebrare il suo ingresso nel Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma gestita da Nasdaq dedicata alla finanza sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. L’ingresso al Nasdaq consentirà a Cassa Depositi e Prestiti di allargare ulteriormente la platea di potenziali investitori a livello internazionale, con particolare attenzione agli investitori sostenibili (Socially Responsible Investors). Cassa Depositi e Prestiti ha scelto di orientare il proprio approccio strategico ai principi dello Sviluppo Sostenibile, per contribuire con la propria azione quotidiana al raggiungimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «Cdp sarà il primo emittente italiano ad aderire al network internazionale, confermando l’importante ruolo che l’istituzione ha assunto nel corso dell’ultimo triennio, anche sui mercati internazionali», ha affermato l’amministratore delegato Fabrizio Palermo. «Questo allo stesso tempo dimostra la validità della strategia adottata con il Piano Industriale 2019-2021, un Piano basato su principi di sostenibilità, che si traducono in un impatto positivo per le imprese e per il territorio» ha concluso l’amministratore delegato. Tra il 2017 e il 2020, Cdp ha effettuato 6 emissioni sostenibili per un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro, accreditandosi come uno dei principali emittenti in finanza green sul mercato europeo, ha ricordato in una nota il gruppo presieduto da Giovanni Gorno Tempini e guidato dall’amministratore Fabrizio Palermo. La piattaforma dedicata alla finanzia sostenibile sta attirando l’attenzione da tutto il mondo e il futuro della finanza può essere riscritto grazie ad una simile iniziativa. Nel contesto europeo, la società spagnola “Iberdrola” è stata tra le prime emittenti ad entrare a far parte del network del Nasdaq dedicato agli emittenti di bond sostenibili. Iberdrola è stata la prima società spagnola a lanciare i green bond e vanta 11,4 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili sui mercati dei capitali, dai dati di giugno 2020. «In qualità di principale emittente di green bond e fornitore di energia rinnovabile, Iberdrola supporta la finanza sostenibile come un modo per accelerare la transizione energetica – ha recentemente dichiarato Ignacio Galán, Presidente di Iberdrola – insieme a qualsiasi altra iniziativa che mira a contrastare il cambiamento climatico, come il NSBN». Scopo della piattaforma finanziaria è quello di indirizzare i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano un pericolo per l’ecosistema e la tenuta del sistema ambientale. Perseguire e inseguire obiettivi internazionali di crescita sostenibile e quindi lavorare affinché si concentri l’attenzione sull’emissione di obbligazioni green, social e sostenibili, divenire insieme di società quotate e attente ai temi della sostenibilità, accedere a investitori e investimenti ESG, scoprire esperienze di successo e risorse di valore. Anche in questo caso, come in tutte le manovre legate alla finanza, l’informazione e la diffusione di conoscenza può dare il suo importante contributo nel presentare un nuovo volto della finanzia che sia sempre più attenta alle tematiche green, alla sostenibilità e alla società e sempre più lontana dalle logiche della classica speculazione sui titoli e sulle vite.