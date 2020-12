Benevento| Confsal: CCDI a rischio di danno erariale

22 Dicembre 2020 | by Redazione Bn

Attualità

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che secondo la sentenza n. 157/2020 della Corte dei Conti Giurisdizionale della Regione Siciliana, se si sottoscrive un CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) nel Comparto degli Enti Locali Comuni, Province, Camera di Commercio, Iacp etc..), in contrasto ai CCNL e alle vigenti norme imperative di legge, ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies, T.U. Pubblico Impiego del Decreto Legislativo n. 165/2001, si ritiene NULLO a tutti gli effetti di legge e artt. 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile, e configura gli estremi di DANNO ERARIALE, che conformano la responsabilità amministrativa, sulla scorta dei principi evocati dalla giurisprudenza costituzionale .!

In particolare, il danno erariale può derivare sia dall’adozione unilaterale di provvedimenti “ILLEGITTIMI” da parte di Amministratori e Dipendenti Pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti collettivi decentrati in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dai CCNL e dalle norme di Legge.

Difatti, i Giudici Contabili della Corte dei Conti , nella Sentenza n. 157/2020, recepita anche dall’ARAN (cfr Corte dei Conti, Trentino Alto adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017; Corte dei Conti 26 Sez. Lombardia, sentenza n. 372 del 2006; Sezione Liguria, Sentenza n. 447 del 2007), individuano come soggetti responsabili al DANNO ERARIALE per la contrattazione decentrata, sia il Sindaco e componenti della Giunta Comunale, che i Revisori dei Conti e i Componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica .!

La CONFSAL Funzioni Locali, all’uopo rappresenta, che sancito sia dal Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e da una consolidata giurisprudenza, i diretti responsabili per danni erariali si individuano nei soggetti pubblici alla contrattazione decentrata per la sottoscrizione dei CCDI e NON certo alle rappresentanze sindacali dei lavoratori (cfr Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 14689/15 del 07 luglio 2015) .!

La CONFSAL Funzioni Locali, invocando l’art. 40, comma 3 quinquies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ritiene che secondo i vincoli sanciti dai CCNL e norme di legge, SIANO NULLI TUTTI I CCDI in contrasto alle vigenti norme imperative e pertanto, potrebbero essere anche causa di gravi danni erariali, a carico dei diretti responsabili della parte pubblica e della Giunta Comunale che ne autorizza la sottoscrizione dei CCDI, compresi i Revisori dei Conti .

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia