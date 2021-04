Zes a Ponte Valentino: incontro in Regione tra Mastella, Cascone, Vigorito e Casucci

Incontro oggi a Napoli, presso la Giunta Regionale della Campania, per discutere dello scalo merci da realizzare nell’area Zes di Ponte Valentino a Benevento e del miglioramento del sistema della viabilità sempre nella Zes di Ponte Valentino. All’appuntamento, sollecitato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e promosso dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, e dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Urbanistica del Consiglio Regionale, Luca Cascone, hanno preso parte oltre a Mastella, l’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa Felice Casucci, il presidente dell’Asi sannita Luigi Barone e il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito. Nel corso del proficuo incontro è stata recepita la necessità di migliorare il sistema infrastrutturale della zona Zes di Ponte Valentino attraverso il finanziamento di due progetti esecutivi per la messa in sicurezza di tutta la viabilità consortile. E’ stato affrontato, inoltre, il tema dello scalo merci sulla tratta alta capacità-alta velocità Napoli-Bari, sempre ricadente nella zona Asi di Ponte Valentino, che dovrebbe servire non solo le aziende dell’agglomerato. L’assessore Marchiello ha condiviso la strategicità dell’opera sulla quale sta lavorando dal punto di vista progettuale Rfi ed ha assunto l’impegno ad individuare il corretto percorso per il finanziamento della stessa.