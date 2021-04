Fernando Errico: “Officina di via Valfortore, garantire i livelli occupazionali”

13 Aprile 2021 | by Redazione Bn

Attualità

‘Condivido le preoccupazioni dei sindacati ed è giusto richiedere – come classe istituzionale e politica – garanzie sul futuro dell’impianto di Manutenzione e Pulizia della Direzione Regionale Campania di Trenitalia di via Valfortore a Benevento. Io farò la mia parte, come sempre, affinché ci siano attenzioni e garanzie anche guardando ad una riorganizzazione industriale e produttiva. La Napoli-Bari, così come le altre infrastrutture, rappresentano un’opportunità di sviluppo e di rigenerazione del territorio, ma in contemporanea dobbiamo difendere i livelli occupazionali già esistenti sul territorio. Sono pronto a qualsiasi iniziativa affinché non ci siano più ritardi sulla programmazione ed elaborazione di nuovi progetti per il futuro del Sannio”. Cosi in una nota stampa Fernando Errico Delegato del Presidente De Luca per la Napoli- Bari.