Pagliuca (Uiltrasporti) su campagna vaccinazione: condivido in pieno linea del Presidente De Luca

“Condivido in pieno la linea del Presidente De Luca tracciata ieri in merito al piano vaccinale. Il Presidente ha evidenziato che la campagna di vaccinazione segue le priorità indicate per gli ultraottantenni e le categorie fragili, come è giusto che sia. Da qualche giorno in Campania è aperta anche la piattaforma per i sessantenni: quindi la linea è di coprire dalle persone sessantenni in su. Molto bene!

Però ha ragione il Presidente De Luca quando evidenzia che ci sono categorie, ad oggi, non coperte come gli operatori del trasporto pubblico locale (dopo aver dato priorità all’apertura delle scuole e lavorano sempre da quando è iniziata la pandemia)gli operatori del settore rifiuti sia pubblico che privato, personale di aziende commerciali aperte al pubblico e altri servizi che non si sono mai fermati per l’emergenza Covid. Quindi sostengo in pieno la linea del Presidente De Luca e sono convinto che a breve si potranno vaccinare anche gli operatori di queste attività produttive.” Cosi in una nota stampa Cosimo Pagliuca Segretario generale aggiunto Uiltrasporti AV Bn.