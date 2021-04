Mastella:a breve ordinanza sospensione lezioni scuole superiori dal 19 al 24 Aprile

“ Sto firmando L’ ordinanza che sospende la didattica in presenza dal 19al 24 per le scuole superiori della città di Benevento . Dopo aver sentito le autorità sanitarie ed aver rilevato una incidenza di contagi del 11,17% a fronte di una media regionale del 10,57% , quasi zona rossa , avvalendomi delle mie prerogative ho preso questa decisione . Al solito ci sarà chi concorderà e chi farà polemiche . Ho deciso secondo scienza e coscienza e per il bene della mia comunità. “Così il sindaco Mastella su Facebook.

Di seguito l’ordinanza: