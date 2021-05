Gli studenti dell’ITIS G.B.B. Lucarelli di Benevento vincono la finale regionale di ‘Impresa in Azione’

Gli studenti della classe 5IA dell’ITIS G.B.B. Lucarelli di Benevento hanno vinto la finale territoriale di Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al MI, che ha coinvolto più di 5780 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L’iniziativa coinvolge gli alunni nella creazione di mini-imprese di cui curano la gestione in tutti i suoi aspetti: dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Gli studenti delll’ITIS G.B.B. Lucarelli hanno dato vita a LANDIN JA, una piattaforma che connette braccianti agricoli e proprietari terrieri, tutelando i lavoratori, riducendo l’inquinamento e valorizzando il prodotto locale, favorendo così la biodiversità. Ha la presunzione di essere una piattaforma innovativa che si pone come obiettivo strategico l’incontro della domanda e dell’offerta. LandIn JA si presenta come una grande opportunità per ritornare a una coltivazione più in linea con la natura, favorendo e utilizzando il potenziale che offre il proprio territorio e coinvolgendo chi ci vive. Inoltre, presenta una sezione e-commerce per la vendita dei prodotti ricavati da questi terreni, favorendo la distribuzione e il consumo di cibi sani. La Giuria ha premiato questa mini-impresa perché ha saputo conciliare fattori rilevanti di un segmento produttivo come l’agricoltura con l’inserimento di tecnologie digitali ed un innovativo modello di business.

Il team vincitore accederà ora alla finale nazionale del 3 giugno in cui incontrerà gli studenti delle altre sfide territoriali e verrà assegnato il titolo di Migliore Impresa JA 2021. La classe vincitrice avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition.

La giuria ha, inoltre, voluto riservare una menzione speciale ad altre due mini-imprese:

VICE DELIVERY JA ITALIA della classe 3AEC dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Napoli: mini-impresa nata per fornire nel minor tempo possibile beni e servizi utili ai clienti che manifestano la necessità immediata dei prodotti e servizi offerti: farmaci, prodotti per la cura della persona, sigarette, bevande. Hanno ricevuto una menzione per l’originalità, il coraggio della proposta fuori dagli schemi, la grinta del team e per la provocazione. È stato definito “un progetto nuovo esplosivo ed originale che regala un sorriso”.