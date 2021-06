Il 18, 19 e 20 giugno, ritornano le Giornate Europee dell’Archeologia, un evento internazionale che mira alla promozione del meraviglioso patrimonio culturale e artistico. Anche nel Sannio, si terranno degli appuntamenti presso l’area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, con la Direzione regionale Musei Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle province di Caserta e Benevento. Gli eventi in programma riguardano giornate di studio e approfondimento sull’archeologia del territorio beneventano con la partecipazione dei funzionari archeologi. Simone Foresta e Andrea Martelli e il responsabile del Teatro Romano Ferdinando Creta. Durante l’incontro saranno presentati i dati relativi all’attività di tutela e di promozione del territorio, ponendo l’accento sulle linee programmatiche del Ministero della Cultura per una gestione del patrimonio archeologico beneventano consapevole e partecipato.Ma il Teatro Romano sarà location speciale e suggestiva come sempre, per gli eventi estivi come anticipa lo stesso Direttore Creta.

Il Teatro Romano, quindi, protagonista assoluto di bellezza e arte della città sannita, si prepara anche per altri eventi, come per la VII stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, per la direzione artistica di Beatrice Rana, con il concerto di inaugurazione in programma il 22 giugno, per poi concludersi il 12 novembre. Il 28 giugno, sempre al Teatro Romano, l’OFB, sarà protagonista dell’opera “Pierino e il Lupo” con la partecipazione straordinaria di Silvio Orlando, nell’ambito del festival BCT.