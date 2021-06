Il generale Pomponi torna in città. “Oasi felici? Non ce ne sono più”

Era già stato a fine aprile a Benevento e vi fa ritorno a stretto giro di posta. Parliamo del Generale di Divisione Virgilio Pomponi, Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, ricevuto all’8 di via Bologna dal Comandante della Guardia di Finanza di Benevento, colonnello Intelisano. Una visita istituzionale quella del Generale Pomponi, accolto dal Prefetto Torlontano, dal Procuratore Policastro, dal Presidente del Tribunale Rinaldi e dalle altre forze di Polizia rappresentate dal Questore Bonagura e dal Comandante dei Carabinieri Passafiume. Due volte nel giro di nemmeno due mesi, segnale di forte attenzione del Comando regionale per il lavoro svolto dal Corpo a Benevento e provincia nel contrasto agli assalti della illegalità economica e non soltanto che nella nostra provincia sono assai presenti e mettono a serio rischio una economia già dissestata di suo.

