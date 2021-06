Benevento|Usura e crisi economica, videoconferenza in Prefettura

Usura e crisi economica, di questo si e’ discusso in una videoconferenza alla Prefettura di Benevento in cui hano preso parte alcune sigle sindacali della Regione Campania, vertici regionali di Confindustria, Confcommercio, Questore, carabinieri, Finanza e il Procuratore della Repubblica Policastro. Presente Confcommercio Benevento nella persona del Presidente Nicola Romano che ha portato sul tavolo le istanze delle aziende sannite dopo la ripartenza in seguito alla crisi economica: avviamo la giusta ripresa economica e ridiamo slancio all’economia in coma.

segue servizio