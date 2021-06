GESESA premia i vincitori di “GenerAzione Digitale”

480 gli studenti coinvolti, delle classi quarte e quinte di 12 istituti tecnico-professionali di Lazio, Umbria, Campania e Toscana, le principali quattro aree regionali in cui operano le società del gruppo Acea. I team, ciascuno di dieci allievi, erano composti da studenti provenienti da regioni e da contesti scolastici differenti in modo da stimolare un maggior scambio di esperienze e know-how.

E anche quest’anno, per la Campania, GESESA ha partecipato con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.Alberti”, tra cui alcuni di essi vincitori del progetto “GenerAzione Digitale”2021, promosso dalla multiutility in collaborazione con il Consorzio ELIS, per il programma di Alternanza Scuola Lavoro, dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani.

Stamane, alla presenza dell’Amministratore Delegato, Salvatore Rubbo, del Preside Giovanni Liccardo, e dell’Ambassador della sostenibilità di GESESA Tiziana Tarantino, i 34 studenti, hanno ricevuto, come premio di partecipazione, una borraccia personalizzata con il nome della scuola e logo GESESA, per sensibilizzare le nuove generazioni a ridurre l’utilizzo della plastica e rispettare l’ambiente in cui viviamo.

Cinque gli studenti dell’Istituto Alberti che fanno parte dei Team vincitori:

MANCO VALERIA IMMACOLATA- Rest@rt Team, POPESCU RAZVAN STEFAN -Team Ecociqua, RUSSO MARTINA ANNA – Team Ecociqua, Zotti Nicola Rest@rt – Team e Mattia Impronta che fa parte del team “Scuola intelligente”.

Un riconoscimento speciale, infatti, è andato al team “Scuola intelligente”, il cui progetto verrà realizzato da ACEA attuando le proposte degli studenti, tutte orientate a trasformare lo spazio scolastico in un luogo eco-sostenibile ed autosufficiente. Tra queste l’installazione di colonnine elettriche e pannelli solari, l’introduzione dell’uso di penne ricaricabili, di borracce ed erogatori di acqua per ridurre il consumo della plastica.

Gli studenti vincitori hanno ricevuto un buono Amazon di 150 euro.

Il format di quest’anno, orientato proprio su “La tutela degli ecosistemi naturali in modo sostenibile ed innovativo”, si è articolato come una maratona creativa, la “Digital Creathon”, durante la quale gli studenti, supportati sia dai facilitatori del team ELIS che dai tecnici delel società del gruppo ACEA, esperti in sostenibilità, i Sustainability Ambassador, hanno sperimentato, in una formula totalmente digital, tutte le fasi del loro lavoro, sviluppando idee innovative e soluzioni creative.

L’Amministratore Delegato di GESESA Salvatore Rubbo, ha sottolineato che “con questa iniziativa il Gruppo Acea e quindi GESESA, intende promuovere nei territori in cui opera i valori della sostenibilità, favorendo la crescita di una nuova generazione di cittadini e professionisti più consapevoli e attenti ai temi ambientali”.