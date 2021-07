Perifano: “Tutti i beneventani hanno diritto a bere la stessa buona acqua”

“Tutti i beneventani hanno diritto a bere la stessa buona acqua. L’obiettivo di una maggiore fornitura d’acqua dal Torano-Biferno è giusto e condivisibile, e va dato atto all’Associazione Altrabenevento dell’impegno sin qui profuso sulla questione“. Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Prosegue Perifano: “Chiederò ai consiglieri Comunali che si riconoscono nel progetto di Alternativa per Benevento di promuovere la convocazione del Consiglio Comunale per approvare un ordine del giorno con cui si chiede ai competenti organi tecnici della Regione Campania di incrementare l’erogazione di acqua di sorgente a beneficio di tutta la Città“.