RiciclaEstate arriva nelle aree interne: Legambiente in campo per sensibilizzare cittadini e turisti sulla raccolta differenziata

Sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della raccolta differenziata: è questo l’obiettivo dell’iniziativa RiciclaEstate campagna di Legambiente Campania e Conai. Giunta alla sedicesima edizione, quest’anno l’iniziativa oltre a toccare le località turistiche della costa raggiungerà anche le aree interne ricche di parchi e bellezze naturilistiche da salvaguardare. Il primo appuntamento a Montesarchio. Nel Parco Urbano della cittadina caudina un focus sul tema che riguarda tutti: associazioni, istituzioni e cittadini. In un momento in cui il turismo, anche dell’entroterra, sta ripartendo è necessario seguire poche e semplice regole per evitare di “contagiare” la differenziata. La campagna “RiciclaEstate”- sottolinea Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – prevede numerose iniziative sulle spiagge campane, nelle piazze delle località turistiche nel rispetto della sicurezza, con momenti di informazione e sensibilizzazione per fare chiarezza sul corretto conferimento e accompagnare cittadini e turisti a fare meglio per aumentare la qualità e ridurre la produzione dei rifiuti e per sollecitare le amministrazioni ad introdurre tutti gli strumenti necessari per migliorare la loro gestione locale. Sedici anni fa abbiamo cominciato dai 60 comuni costieri ma sono state tantissime le richieste per svolgere l’iniziativa anche nelle aree interne.

La scelta di Montesarchio non è casuale: ieri il comune sannita è stato premiato come comune “Rifiuti Free”, vale a dire quei comuni i cui cittadini producono annualmente meno di 75 chili di rifiuto a testa da avviare a smaltimento. Impiantistica che rappresenta il vulnus della provincia di Benevento, cosi come sottolinea la leader del “cigno verde”

L’occasione è stata utile anche per presentare anche il nuovo circolo “Legambiente Valle Caudina” .