In bici dalla Liguria al Sannio, per sancire l’amicizia tra i due territori

Un viaggio in bicicletta da nord a sud per onorare la memoria di un popolo, i Liguri Apuani e per sancire il legame tra due territori, nasce così il viaggio di Marco Leoncini partito da Vezzano Ligure per approdare in Alto Sannio ripercorrendo la strada della deportazione dei Liguri Apuani. Il tour è iniziato il 16 settembre scorso, dal municipio di Vezzano Ligure con il saluto ufficiale del Sindaco Massimo Bertoni e dall’amministrazione comunale con la partecipazione dei rappresentanti del Consorzio “Il Cigno” e della Pro Loco di Vezzano Ligure che hanno condiviso l’iniziativa, unitamente alle associazioni culturali della provincia della Spezia. Il viaggio di Marco Leoncini dalla Liguria si concluderà a Circello e durerà dieci giorni, ma farà tappa anche a Roma per visitare il Museo nazionale romano dove è conservata la “Tabula alimentaria bebiana” testimonianza diretta della deportazione. Marco percorrerà la ciclabile tirrenica che lo condurrà alle porte della capitale per raggiungere poi Pescasseroli e seguire il tracciato del Regio Tratturo, che un tempo conduceva fino a Candela, in Puglia. E’ prevista una sosta a Sepinum in Molise, prima dell’arrivo a Circello in Alto Sannio, dove in località “Macchia”, luogo simbolo della deportazione, si concluderà il lungo viaggio di quasi ottocento chilometri. L’arrivo è previsto per il 25 settembre alle 11.30. Ad accogliere Marco Leoncini in località Macchia a Circello, ci sarà il vice sindaco del Comune di Vezzano Ligure, Simone Regoli, e le amministrazioni comunali dei territori vicini. La manifestazione proseguirà poi nel pomeriggio, nell’Aula consiliare del Comune di Colle Sannita con il convegno dal titolo:“Duemiladuecento anni dopo, per non dimenticare-La Deportazione del popolo Apuano nel Sannio”. L’evento è in programma alle ore 17.00 ed è organizzato dalle Associazioni Culturali “Colle Sannita”, “Cercellus” e”Morcone Nostra – La Cittadella”. Il Convegno verterà sulle riflessioni a 40 anni dal gemellaggio tra i Comuni del Sannio e della Versilia.Sarà l’occasione di incontrare i protagonisti di quelle giornate di amicizia e convivialità avvenute tra il 1980 e il 1981. A seguire si terrà anche la presentazione del libro “I Liguri Apuani nel Sannio – Un viaggio tra storia e genetica”di Lorenzo Marcuccetti e Sergio Tofanelli.