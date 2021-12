Nelle scorse ore, presso gli uffici Anva di Avellino, l’operatore Giuseppe Innocenti è stato eletto Presidente Provinciale Anva Confesercenti Avellino. Giuseppe Innocenti ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter continuare a mettere a disposizione della nostra categoria le mie energie e l’esperienza maturata in trent’anni di attività. Nel ruolo di presidente Anva di Avellino mi farò subito portavoce delle istanze del comparto. Il nostro settore va sbloccato, è al collasso: occorrono iniziative concrete. Stiamo ragionando sulla proposta dell’apertura dei mercati anche di pomeriggio per tutti i settori: alimentari, non alimentari e somministrazione”. Presente il Coordinatore Regionale dell’ANVA Confesercenti Campania.