Si è tenuto, questo pomeriggio, a Palazzo Mosti, un incontro presieduto dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali. Il fine è stato quello di rappresentare gli obiettivi e gli scenari nei quali si inserisce la programmazione per partecipare agli avvisi nell’ambito del PNRR e di acquisire eventuali suggerimenti e idee in proposito.

All’incontro hanno preso parte anche i Rettori dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università “Giustino Fortunato”, componenti della Cabina di Regia per il PNRR. Dalla presentazione del Sindaco e dei Rettori, sono emerse, quali parole chiave dell’incontro: la partecipazione, il confronto, la consultazione, ma all’insegna della concretezza e del senso realistico della misura. Il PNRR “è già qui”: le strategie sono, infatti, già state elaborate in parte, sia a livello nazionale che regionale.

Non si procederà, pertanto, in base ad una libera scelta, ma occorrerà favorire un incontro funzionale tra programmazione strategica territoriale e missioni già delineate, linee già definite, bandi ed avvisi che finanzieranno i progetti. Alcuni di questi sono di imminente, altri di prossima scadenza; altri ancora sono stati riferiti a progetti già realizzati e inclusi nel PNRR per il rispetto delle scadenze del 2026. La rendicontazione è un “di cui”, perché il finanziamento si muove soltanto se si raggiungono gli obiettivi. Dall’ampio dibattito al quale hanno partecipato attivamente tutti i rappresentanti dei soggetti invitati, è emersa l’utilità del confronto avviato che, peraltro, dovrà muoversi nell’ambito degli assi ben precisi che sono già delineati nel PNRR.

Occorre tener pronti i progetti in attesa di poter concorrere ad eventuali prossimi avvisi, sulla base di una idea di priorità da arricchire grazie al confronto con le parti sociali, i cittadini, gli operatori e quanti potranno dare un fattivo contributo.

PRESENTI:

Associazioni di categoria: Camera di Commercio Bn – Riccio Salvatore (Commissario); ANCE Benevento – Nicola Gargano (Segreteria); Confcommercio – Nicola Romano (Presidente); Confesercenti – Gianluca Alviggi (Presidente); Confartigianato – Vincenzo Lombardi; Coldiretti – Gennaro Masiello – Presidente; Confagricoltura – Antonio Casazza – Presidente; CNA – Annarita De Balsio (Direttore Territoriale); CLAAI – Donato Scarinzi (Direttore Provinciale); Unimpresa – Ignazio Catauro (Presidente); Agrocepi Benevento – Alfonso Ciervo (Presidente); Imprese Italia – Confederazione – Biagio Cefalo (Presidente Nazionale); Mio Italia – Campania – Mario Carfora; A.S.I. di Benevento – Luigi Barone (Presidente)

Organizzazioni Sindacali: CGIL – Luciano Valle; CISL – Antonio Compare; UIL – Luigi Simeone; UGL- Vincenzo Calabrese