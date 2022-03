Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del sindaco di Montesarchio, Franco Damiano

Spiace deludere Maglione, ma col suo ultimo comunicato, ancora una volta, ha fatto un buco nell’acqua.

L’onorevole in merito al piano sanitario regionale imbastisce una tesi che è la seguente: tutto ciò che arriverà sul territorio in termini di strutture sanitarie e ciò che ne consegue è esclusivo merito dell’Asl, non vi sognate neppure di dare un briciolo di merito ai sindaci.

Ed è una tesi falsa, molto semplicemente. Davvero Maglione ritiene che dietro la scelta, ad esempio, di collocare a Montesarchio una casa e un ospedale di comunità ci sia solo la decisione dell’Asl?

Non è così, naturalmente: va assolutamente lodato l’impegno di una governance virtuosa, come quella del dottor Gennaro Volpe per l’Asl Bn, ma è chiaro che molte delle scelte del Piano Sanitario rispecchiano il dialogo istituzionale che in questi mesi c’è stato tra lo stesso Volpe, la Regione Campania e quei sindaci cui Maglione vuol togliere meriti, tra cui il sottoscritto e anche Mastella, pure citato nella nota dell’onorevole e invece all’opposto attivissimo per ottenere il massimo risultato per il territorio, e per questo lo ringrazio.

Sul piatto c’è un risultato importantissimo da raggiungere: lo sa De Luca, lo sa Volpe, lo sanno benissimo Mastella e quei sindaci che più che un “riconoscimento”, come dice Maglione, pensano a portare risultati concreti al loro territorio e a tutti i cittadini.

Ben venga la conferenza dei sindaci, poi, per proseguire, sempre all’insegna del dialogo istituzionale, con la massima condivisione possibile per avere una sanità finalmente omogenea e vicina a tutti i cittadini del Sannio.

L’onorevole Maglione deve capire che non è togliendo meriti agli altri che ottiene ciò che gli sta a cuore, e cioè la futuribilità politica.