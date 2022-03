Benevento| Legalità e prevenzione delle dipendenze all’IC “Torre”

Nell’ambito del Progetto Legalità, promosso dall’IC “Federico Torre” di Benevento, si è tenuto l’incontro “Conoscere per prevenire” sul tema delle dipendenze tra i giovani, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze della secondaria e i relatori specialisti del settore rappresentanti della Questura, dell’ASL e dell’ARPAC.Organizzato online, sottoforma di lezione interattiva, l’incontro si è aperto con i saluti della dirigente dott.ssa Maria Luisa Fusco che ha ricordato l’obiettivo primario del progetto, ovvero quello di offrire agli studenti un’informazione corretta sulle dipendenze e sulle conseguenze dell’abuso di sostanze che creano dipendenza, al fine di promuovere e diffondere una cultura della legalità.A seguire si sono succeduti gli interventi dei relatori: la dott.ssa Vessichelli e la dott.ssa Longo, rispettivamente della Questura e dell’ASL di Benevento, e la dott.ssa Martuccio dell’ARPA Campania. La tematica è stata inquadrata ed approfondita da vari punti di vista, informando sugli effetti delle droghe sia a livello fisico che psicologico ma anche entrando nella sfera giuridico-amministrativa e penale di chi assume o spaccia sostanze stupefacenti. Il dibattito è stato poi animato da numerosi interventi degli studenti che hanno ulteriormente arricchito l’incontro con domande per chiarire dubbi e incertezze su un argomento così delicato e così vicino al mondo dei giovani adolescenti. Grande la soddisfazione espressa dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Luisa Fusco, e dalla referente d’Istituto alla legalità, prof.ssa Paola De Toma, per i contenuti dell’iniziativa che ha coinvolto attivamente la comunità scolastica e che testimonia l’ampiezza della missione educativa e formativa dell’Istituto