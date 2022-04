Sanità, salta l’audizione di Ferrante in Regione. De Luca torna nel Sannio a fine aprile

Non ci sarà, almeno per il momento, l’attesa audizione dinanzi la V Commissione Sanità della Regione Campania del direttore generale del San Pio Mario Ferrante. La notizia è stata diramata dal consigliere regionale di Noi di Centro Gino Abbate durante la trasmissione Doppio Taglio, in ond questa sera alle 23:30 su Labtv. Una presunta indisponibilità del menager alla base del rinvio di cui non si conosce una data certa. Mentre è previsto il ritorno nel Sannio del presidente della Regione De Luca che sarà a San Bartolomeo in Galdo presumibilmente a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio per inaugurare il locale Ospedale di Comunità