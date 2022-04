Benevento| Al Liceo Classico “Giannone” la prova finale del progetto MEP

Il 12 aprile 2022 dalle 14:30 alle 18:30 presso il Liceo Classico “Pietro Giannone” si svolgerà l’assemblea plenaria, prova finale del progetto MEP (Model European Parliament), coordinato dalla D.S. Pro. ssa Teresa De Vito e dalla Prof.ssa Giuseppina Varricchio.

Il progetto MEP, che si basa su attività di simulazione delle sedute del Parlamento Europeo, prepara i ragazzi alle modalità di lavoro tipiche delle commissioni parlamentari, in modo da renderli sempre più consapevoli di essere cittadini europei.

Il progetto ha offerto, grazie all’intervento dei tutor qualificati dell’Associazione MEP Italia, molteplici opportunità che non sono solo limitate alla conoscenza, ma anche a mettere in campo abilità di vario genere come l’attitudine al dialogo, l’esperienza diretta della democrazia, la ricerca di convergenze, il sostegno argomentato delle proprie idee, sia nel lavoro di commissione, sia in pubblico nell’assemblea generale.

Gli obiettivi generali sono stati stimolare nei giovani una partecipazione concreta e più consapevole alla costruzione dell’Europa; invitare a riflettere sul concetto di identità europea, cogliendone le implicazioni mediterranee; aiutare a comprendere e condividere le differenze culturali nel rispetto reciproco; far conoscere il ruolo e il funzionamento delle istituzioni europee; collocare il proprio impegno per lo sviluppo di una cittadinanza europea; stimolare gli studenti ad approfondire le proprie conoscenze di tematiche politiche, sociali, economiche, culturali contemporanee; approfondire la conoscenza dei diritti e delle opportunità di cui godiamo in quanto cittadini dell’UE; abituare gli studenti alla ricerca individuale di fonti e alla loro organizzazione e rielaborazione personale.

Gli studenti delle classi prime liceali A-B-C-E-F-G, che hanno aderito volontariamente al progetto, sono 33 e, a seguito dell’assemblea plenaria che si svolgerà nel pomeriggio di domani, tra essi verranno selezionati 10 delegati che parteciperanno successivamente alla sessione interregionale (20-23 aprile 2022), insieme ad altre scuole delle regioni Sicilia, Lazio, Campania, Lombardia, Abruzzo e Puglia.