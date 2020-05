Mercogliano| Spari nella notte a Torelli, ragazzo colpito ad un piede

Spari nella notte a Torelli di Mercogliano, ferito un ragazzo trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino. Una notte movimentata quella appena trascorsa nella popolosa frazione della cittadina del Partenio che solo per pura casualità non è finita in tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, acquisita dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia del capoluogo irpino, agli ordini del vice questore Gianluca Aurilia, l’auto a bordo della quale il giovane viaggiava con altri tre coetani, tutti tra i 25 e i 30 anni, è stata improvvisamente raggiunta da 6 proiettili esplosi da un’arma di piccolo calibro da qualcuno da un’auto in corsa. M.D., queste le sue iniziali, seduto sul sedile posteriore, è stato attinto ad un piede. Portato al Pronto Soccorso, il ragazzo è stato medicato e ha raccontato quanto era successo. La polizia, avviate le indagine, sta verificando le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato elementi utili a risalire ai responsabili.