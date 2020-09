Avellino| Citofono della Lega danneggiato, indagini della Digos

Uno sfregio, un dispetto, comunque un atto vandalico che arriva in piena campagna elettorale. Ignoti hanno danneggiato il citofono della sede della Lega di via Tagliamento ad Avellino. Rotta la fessura di plastica e tolto il targhettino. Il responsabile organizzativo del partito del “carroccio” in città, Sergio Davidde, però, sminuisce l’episodio: “I responsabili? Qualcuno che non aveva nulla da fare, o qualche ubriaco. In ogni caso niente di preoccupante. Abbassiamo i toni. Non è il momento di infiammare il clima politico-elettorale”. Una reazione equilibrata e commisurata all’entità del danno da parte del dirigente che provvederà a far sistemare il citofono. Intanto, per acquisire le necessarie informazioni, stamane la Digos di Avellino ha sentito alcuni esponenti della Lega e fatto gli accertamenti di routine in zona.