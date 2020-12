Benevento| Sentenza Tar Campania depuratore, incontro al Comune: ok a sistema depurativo a Santa Clementina

Con riferimento alla sentenza del T.A.R. Campania n.5936/2020 che, contrariamente a quanto deciso dal Consiglio Comunale con la delibera n.9/2014, ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse pubblico nel programma di costruzione proposto dalla Giustino Costruzioni nell’area di Santa Clementina, si sono riuniti questa mattina il sindaco Clemente Mastella, l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano, ed i dirigenti dei rispettivi settori. La riunione è stata voluta dal primo cittadino in quanto l’area di Santa Clementina è interessata dalla realizzazione di uno dei tre impianti previsti dalla struttura commissariale per la depurazione cittadina per i quali è stata già aggiudicata la gara relativa alla progettazione definitiva. Dalla riunione è emerso che, aldilà dell’opportunità di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza, valutazione che sarà demandata all’Ufficio legale, la vicenda non avrà alcuna incidenza sulla realizzazione del sistema depurativo della città la cui progettazione potrà, pertanto, continuare senza alcun intralcio nella speranza di poter dotare al piu presto Benevento di un ciclo depurativo delle acque.