Tufara Valle|Auto in sosta travolta da un tir. Inquirenti alla ricerca del responsabile

Paura alle prime luci dell’alba per un incidente stradale avvenuto lungo la statale Appia, nel territorio di Tufara Valle e che ha coinvolto una Honda Hrv. Il veicolo in sosta, secondo quanto riferito dal proprietario, e’ stato travolto da un tir. Fortunatamente all’interno dell’abitacolo non vi era nessun passeggero e questo ha evitato una tragedia in quanto di li a poco il proprietario avrebbe usato l’auto. L’episodio e’ stato prontamente denunciato ai Carabinieri della stazione di Roccabascerana che sono alla ricerca del responsabile avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sull’auto sono state ritrovate delle macchie di color blu chiaro segno evidente del violento impatto che ha distrutto completamente l’auto.