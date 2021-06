Mercogliano| Ruba costosi cosmetici in un supermercato, colta sul fatto 30enne romena

Ruba costosi cosmetici in un supermercato di Mercogliano, i carabinieri individuano e denunciano una 30enne di origine romene residente a Napoli, con a carico precedenti di polizia. La giovane all’esito di perquisizione è stata trovata in possesso della merce appena rubata, per lei è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

Attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nella cittadina irpina, la trentenne è stata anche proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La refurtiva è stata restituita al supermercato.